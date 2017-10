Endnu en bogklassiker fjernet fra skolerne i USA

Race, religion og sex er de typiske årsager til, at skønlitteratur tages ud af pensumlisterne. Senest er det gået ud over klassikeren ”Dræb ikke en sangfugl”

Den amerikanske skønlitterære klassiker ”Dræb ikke en sangfugl” (To Kill a Mockingbird) vil ikke længere optræde på pensumlisten for ottende klasse-elever i Biloxi i Mississippi. Bestyrelsen for skoledistriktet i Biloxi har netop besluttet, at Harper Lees 57 år gamle, prisvindende værk om en sagfører, der forsvarer en sort mand uretfærdigt anklaget for voldtægt af en hvid kvinde i en lille by i sydstaten Alabama i 1930’erne, er for stødende til at være påkrævet læsning for lokale skoleelever.

”Der er noget sprogbrug i den bog, som gør folk utilpasse, og vi kan lære eleverne samme lektie med andre bøger,” siger skolebestyrelsens næstformand, Kenny Holloway til den lokale avis Sun Herald.

Nyheden vækker opsigt i hele USA og har genantændt debatten om, hvorvidt bøger nogensinde bør bandlyses fra et klasseværelse. Fremtrædende meningsdannere kritiserer skolebestyrelsens beslutning.

”Engagerede forældre bør ringe til skoledisktriktet med et klart budskab: Vores børn er robuste nok til at læse en rigtig bog,” skriver eksempelvis den republikanske senator Ben Sasse på Twitter.

Også Arne Duncan, der var undervisningsminister i præsident Barack Obamas regering, giver sit besyv med.

”Når skoledistrikter fjerner ’At dræbe en sangfugl’ fra pensumlister, ved vi, at vi har ægte problemer,” skriver han på Twitter.

Samme sted stiller den amerikanske forfatter og professor Francis Fukuyama spørgsmålet: