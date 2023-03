Endnu en løve fra Ukraine er hentet til dansk safaripark

En treårig hunløve fra Ukraine er hentet til Knuthenborg Safaripark på Lolland.

Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

Løven blev sidste år evakueret fra en zoologisk have i det østlige Ukraine. Siden har den være i Poznan Zoo i Polen.

- Vi er lettede over, at der er et trygt hjem klar her i Danmark. Uden den mulighed er det uvist, hvad den og de andre løvers skæbne var endt med, siger Anne Sofie Meilvang, biolog i Dyrenes Beskyttelse, i pressemeddelelsen.

Hunløven slutter sig til to andre hunløver, der allerede bor i en del af parkens tigeranlæg. De to andre hunløver stammer også fra Ukraine og kom til safariparken kort før jul.

Oprindeligt kom tre ukrainske løver til parken i december. Den ene blev dog aflivet i begyndelsen af februar, fordi den havde misdannelser på sin rygrad.

Den nye løve, som hedder Molly, forventes at flytte ind til de to andre løver efter en tilvænningsperiode.

Knuthenborg Safaripark forventer, at der den kommende tid kommer flere løver til parken. Derfor skal der nu bygges et nyt løveanlæg, skriver Dyrenes Beskyttelse.

Redningsarbejdet er foregået i en grupper, der ud over Dyrenes Beskyttelse og Knuthenborg Safaripark også består af 17 andre dyreværnsorganisationer og zoologiske haver i Europa.

- Det er en meget atypisk situation, vi befinder os i med det fortsatte behov for at evakuere store rovdyr. Derfor stiller vi os til rådighed ved at tilbyde trygge rammer og en sikker fremtid, siger Anne Sofie Meilvang.

Det nye løveanlæg kommer til at få en størrelse på cirka 40.000 kvadratmeter, hvilket svarer til omkring syv fodboldbaner. Det forventes at stå klar i slutningen af året.

Knuthenborgs tigeranlæg kaldes Tigerskoven og er Europas største. Parken har også Europas største elefantanlæg.

/ritzau/