Endnu en milliardgevinst i lotto udtrækkes i USA

3,5 milliarder kr. kan ejeren af vinderkuponen se frem mod dagen efter en anden stor gevinst blev udtrukket.

I USA har det været en weekend, der har stået i de store lottogevinsters tegn.

Natten til søndag blev der fundet en heldig vinder i det amerikanske "Powerball" lottospil.

Personens lottokupon matchede alle seks af de udtrukne tal som den eneste. Vinderes kan derfor se frem til at modtage en gevinst på hele 570 millioner dollar - svarende til omkring 3,5 milliarder kroner.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Kuponen blev solgt i delstaten New Hampshire i den nordøstlige del af landet.

Powerball-spillet dækker 44 amerikanske stater, De Amerikanske Jomfruøer, Puerto Rico og Washington D.C.

Gevinsten er den syvendestørste gevinst nogensinde i USAs historie.

Det sker bare dagen efter, at den 11.-største gevinst blev udtrukket i "Mega Millions".

Her lød beløbet på 2,8 milliarder kroner.

USA har tradition for landsdækkende lottospil, som amerikanerne deltager i ved at købe en kupon til et par dollar, og "Mega Millions" og "Powerball" er de to største.

Rekorden for den største gevinst blev sat sidste år, hvor vinderen kunne modtage en check på 758,7 millioner dollar. I danske kroner svarer det til omkring 4,8 milliarder.

