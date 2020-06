Endnu en statue af en britisk slavehandler er fjernet

Statuer, der glorificerer britiske slavehandlere, er kommet i fokus under Black Lives Matter-protester.

Demonstrationer mod racisme har i Storbritannien udløst en debat om den måde, som briterne hylder og mindes fortiden som kolonimagt på, og tirsdag blev en statue af en slavehandler i London fjernet fra sin sokkel og transporteret væk.

- Selv om det er en trist sandhed, at meget af vores bys og nations rigdom stammer fra handel med slaver, så er der ingen grund til at fejre det på vores offentlige pladser, skriver Londons borgmester, Sadiq Khan, i et tweet med et foto af statuen.

Statuer, der glorificerer slavehandlere og kolonister, er kommet i fokus de seneste dage i Storbritannien i forbindelse med Black Lives Matter-protester, der begyndte i USA efter den sorte mand George Floyds død i politiets varetægt.

Sadiq Khan har tidligere beordret en gennemgang af statuer og gadenavne i hele London som en reaktion på demonstrationerne i byen.

Søndag fjernede demonstranter i den engelske havneby Bristol en statue af en slavehandler og kastede den i vandet.

Statuen forestillede Edward Colston, der var fremtrædende i handlen med omkring 80.000 mænd, kvinder og børn, som blev tvunget fra Afrika til Amerika i 1600- og 1700-tallet.

Mandag krævede omkring 1000 demonstranter i Oxford, at en statue af kolonisten Cecil Rhodes også bliver fjernet.

Forretningsmanden Cecil Rhodes grundlagde landet Rhodesia, det nuværende Zimbabwe, i det britiske imperiums storhedstid og tjente styrtende med penge på diamantminer i det sydlige Afrika.

