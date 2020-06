Endnu et medlem af Pointer Sisters er død

Bonnie Pointer, der sammen med sine søstre stod bag en af 1970'ernes populære popgrupper, er død. Hun blev 69.

Den amerikanske sangerinde Bonnie Pointer, medlem af den populære popgruppe Pointer Sisters i 1970'erne, er død.

Det oplyser hendes søster Anita Pointer til det amerikanske medie TMZ.

- Det er med stor sorg, at jeg må informere fans af Pointer Sisters om, at min søster Bonnie døde denne morgen. Vores familie er ødelagt, siger Anita Pointer.

Det var ikke med forældrenes velsignelse af deres døtre blev popsangere, har The Guardian tidligere skrevet.

Forældrene, som begge var prædikanter, forbød afspilning af rock i hjemmet, for øvrigt sammen med neglelak, bukser og drenge, i håb om, at pigerne ville blive gospelsangere.

Men de to yngste søstre, Bonnie og June, var blevet bidt af popmusikken og optrådte i slutningen af 1960'erne på natklubber. Senere blev deres to ældre søstre også en del af gruppen.

Bonnie forlod Pointer Sisters i midten af 1970'erne og skabte sig en flot solokarriere.

Som soloartist er hun ifølge TMZ nok mest kendt for sin coverudgave af nummeret "Heaven Must Have Sent You", der i Bonnie Pointers diskoversion toppede som nummer 11 på Billboards-hitlisten Hot 100.

Forinden havde hun som medlem af Pointer Sisters vundet en af de eftertragtede Grammy-priser for bedste vokal med sangen "Fairytale".

De tilbageværende medlemmer i gruppen havde i 1980'erne også succes. Blandt andet med sangene "Slow Hand", "I'm So Excited" og "Automatic".

Bonnie Pointer blev 69 år og efterlader sig to søstre. Hendes yngste søster, June, døde i 2006 af kræft.

- Bonnie var min bedste ven, og vi talte sammen hver dag. Vi har aldrig haft et skænderi i vores liv. Jeg savner hende allerede, og en dag vil jeg se hende igen, siger Anita Pointer til TMZ.

/ritzau/