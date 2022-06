Engang rejste Jurassic Park-universet interessante etiske spørgsmål. Nu er der kun den rå spekulation tilbage

Fire år er gået siden det katastrofale vulkanudbrud på Isla Nublar, og den sidste film i rækken, "Jurassic World: Dominion", begynder, hvor to'eren slap: Dinosaurerne er sluppet løs og lever nu blandt menneskene. Verdensordenen er vendt på hovedet, og alt er kaos, for hvordan skulle mennesker kunne leve side om side med verdens vildeste og mest jagende rovdyr?

Vi befinder os ikke længere i John Hammonds Jurassic World, men i konsekvensen af den uetiske genmanipulation med hvilken han genoplivede en for længst uddød race for at tilfredsstille den rige hobs forlystelsessyge og ikke mindst tjene en masse penge. Det betyder en totalt forandret levevis, hvor mange og nye hensyn, skal tages.