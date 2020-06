Engelsk by fjerner statue af spejderbevægelsens grundlægger

Bystyret i Poole følger i fodsporet på flere andre byer, der har fjernet statuer under protester mod racisme.

Bystyret i den sydengelske by Poole har besluttet at fjerne en statue af Robert Baden-Powell, der grundlagde den globale spejderbevægelse.

Det sker i forbindelse med de udbredte demonstrationer mod racisme, der er blevet udløst af et formodet politidrab på en sort mand i USA.

Det oplyser leder af bystyret i Poole Vikki Slade.

- Mens Robert Baden-Powell er berømt for at have etableret spejderbevægelsen, så anerkender vi også, at der er aspekter af hans liv, der ikke fortjener at blive hyldet, siger hun.

Dermed følger bystyret i Poole i fodsporet på flere andre byer England, der har valgt at fjerne monumenter, der hylder den britiske fortid som kolonimagt.

Tidligere på ugen blev en statue af en britisk slavehandler i London fjernet fra sin sokkel.

I 2007 blev Robert Baden-Powell udpeget som den 13. mest indflydelsesrige person i det 20. århundrede i Storbritannien og fremhæves som en pioner.

Kritikere hævder dog, at Robert Baden-Powell havde racistiske holdninger og var tilhænger af Adolf Hitler.

I sidste uge blev en statue af slavehandleren Edward Colston hevet ned og kastet i havnen af vrede demonstranter i den vestengelske by Bristol.

Statuen er torsdag trukket op af havnen og vil nu blive udstillet på et museum, oplyser lokale myndigheder.

Mandag krævede over 1000 demonstranter i Oxford, at en statue af kolonisten og politikeren Cecil Rhodes også blev fjernet.

Cecil Rhodes grundlagde landet Rhodesia, det nuværende Zimbabwe, i det britiske imperiums storhedstid og tjente en formue på minedrift i det sydlige Afrika.

Også i USA er en lang række statuer og monumenter blevet fjernet eller skændet.

Onsdag fik en statue af Christopher Columbus i byen Boston hugget hovedet af. Politiet havde forinden modtaget et opkaldt fra borgere med krav om at fjerne statuen, da den ifølge anmelderen "mindede om koloniseringen og slaveri" i USA.

Den italienske opdagelsesrejsende fremhæves oftest som manden, der krydsede Atlanterhavet og opdagede Amerika.

Andre betragter ham dog som årsagen til begyndelsen på folkedrab mod det oprindelige folk.

/ritzau/Reuters