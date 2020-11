Engelsk fodboldchef går af få timer efter stødende udtalelse

FA-chefen er gået af, efter at han tirsdag kaldte gruppe af spillere for "farvede" i det britiske parlament.

Det Engelske Fodboldforbunds (FA) formand, Greg Clarke, har trukket sig efter at have fået kritik for kommentarer over for det britiske parlament.

Det oplyser FA i en udtalelse tidligt tirsdag aften.

Den 63-årige FA-formands afgang kommer, blot få timer efter at hans kommentarer faldt på et digitalt møde med et udvalg for blandt andet sport og kultur i det britiske parlament.

Her omtalte han en gruppe af spillere som "farvede", hvilket generelt opfattes som en nedsættende og forældet beskrivelse af eksempelvis sorte.

Greg Clarke undskyldte efterfølgende med det samme.

- Hvis jeg sagde det, så fortryder jeg det inderligt. Jeg har været vant til at arbejde i udlandet, hvor det nogle gange har været nødvendigt at bruge udtrykket farvede personer. Nogle gange falder jeg over mine ord, siger han.

Clarke blev på tirsdagens møde spurgt om, hvorvidt spillere risikerer at blive chikaneret på sociale medier, hvis de offentligt står frem som homoseksuelle.

- Når jeg ser på, hvad der sker for højtprofilerede kvindelige fodboldspillere og for højtprofilerede farvede spillere, og den mængde chikane de bliver udsat for. Sociale medier kan bruges af alle.

Det var parlamentsmedlemmet Kevin Brennan, der i første omgang bed mærke i Clarkes brug af ordet "farvede".

FA udsendte straks efter en udtalelse.

- Han (Clarke, red.) erkendte, at udtrykket "farvede" ikke er passende og undskyldte af hele sit hjerte under spørgerunden, lyder det.

Alligevel har formanden altså trukket sig. Peter McCormick overtager rullen som midlertidig formand for Det Engelske Fodboldforbund.

/ritzau/Reuters