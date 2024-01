Engelske museer kan ikke gøre rede for 1700 genstande

En tegning af dronning Victoria fra 1869 er én blandt 1700 genstande, der mangler fra museer i England.

Det viser en aktindsigt, som det britiske nyhedsbureau PA News har fået hos kulturministeriet, skriver avisen The Guardian.

Nyheden kommer, efter at British Museum i London sidste sommer fortalte, at over 2000 genstande manglede, var beskadiget eller var blevet stjålet fra dets samling.

Dengang lød det fra museets formand, George Osborne, at museet manglede en komplet oversigt over dets genstande.

Artiklen fortsætter under annoncen

Blandt de 1700 genstande, som ifølge aktindsigten mangler, er også en indgravering af kong John fra midten af 1800-tallet.

/ritzau/