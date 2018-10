I efterkrigstiden kunne engle bo på anden sal

4 stjerner

Fin livshistorie om en drengs opvækst i en opgang i det indre København efter Anden Verdenskrig

Ældre mennesker har let til tårer ved møder med gamle dage, gamle bekendte – og deres børns for længst aflagte sko. Sådan havde jeg det selv, da jeg læste Niels Johansens bog. Forfatteren er jævnaldrende med mig, fra cirka 1944-1946, og endda fra min egen barndomsegn omkring Nyboder i København, tilsyneladende. For er denne bog fiktion eller er den erindring eller måske fiktionaliseret erindring?

Den består af mange mindre stykker, beretninger om et liv, flere liv, med den hensigt at vise, at godheden findes, at mirakler sker, at Gud er god.

Når jeg kommer i tvivl, er det, fordi bogen både husker så godt, og fordi dens opklippede facon kunne være en måde at fiktionalisere en faktisk erindring. Klippe forløb ud, der ville afsløre historien som ren erindring.

Bortset fra denne uklarhed er det en fantastisk ægte bog. Den handler om en dreng, Carl Otto, søn af en skuespillerinde, der drikker, og en far, som er tidligere modstandsmand i BOPA. Forældrene er sjældent tilgængelige, dels af druk på grund af for få roller, dels af arbejde. Så drengen tilbringer sammen med to venner det meste af sin tid hos et venligt barnløst ældre par, Sigrid og Bertil, der omsorgsfuldt serverer madder og citronvand hver eftermiddag.