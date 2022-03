Enhedslisten-profil vil tilbage i Folketinget

Pelle Dragsted vil i Folketinget for Enhedslisten igen.

Det skriver netmediet Altinget.

Pelle Dragsted er før blevet kaldt partiets "chefstrateg". Han sad i Folketinget for Enhedslisten første gang fra 2015 til 2019.

- Jeg genopstiller, fordi de udfordringer, vi står over for nu som samfund, mere end nogensinde kalder på socialistiske svar. Om det handler om social ulighed eller klimakrisen, siger han til Altinget.

Pelle Dragsted fortæller også til Altinget, at hans genopstilling handler om at fortsætte med at modernisere Enhedslisten. Pelle Dragsted har været en drivende kraft i moderniseringen af partiet de seneste 10 år.

- Vi har opnået tillid fra flere og flere vælgere. Den udvikling vil jeg gerne fortsætte, så vi kan øge vores indflydelse. Enhedslisten skal fortsætte balancen mellem at være et ideologisk forankret parti, men også pragmatisk og resultatorienteret, siger han.

I dag er Pelle Dragsted medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Dragsted fik over 4.000 personlige stemmer ved kommunalvalget sidste år.

Allerede under valgkampen før kommunalvalget meldte han ud, at hvis han vender tilbage til landspolitik, ville det betyde et farvel til kommunalbestyrelsen på Frederiksberg.

Enhedslisten har en regel imod dobbeltmandater - altså at en politiker eksempelvis både er valgt til en kommunalbestyrelse og til Folketinget for partiet.

Men det var også med til at gøre beslutningen om at genopstille til Folketinget svær, siger Pelle Dragsted. Han forstår også godt, hvis det skuffer nogle af de vælgere, der har stemt på ham på Frederiksberg.

- Jeg er stolt over de forandringer, vi allerede har gennemført, og jeg er glad for arbejdet sammen med mine politiske kolleger. Men jeg vil gerne igen arbejde for en socialt retfærdigt og grøn retning for Danmark fra en plads i Folketinget, siger han til Altinget.

