Enigt Folketing vedtager hjælp til erhvervslivet

Alle Folketingets partiet har tirsdag formiddag stemt for to hastelove, der skal hjælpe erhvervet under krise.

To hastelove er tirsdag endeligt vedtaget i Folketinget. De to love skal hjælpe dansk erhvervsliv i den krise, det er kastet ud i på grund af coronavirus.

Det første lovforslag udskyder betaling af skat og moms for virksomheder for samlet 165 milliarder kroner. Lovforslaget blev udvidet under behandlingen.

- Det er et lovforslag, der er blevet endnu bedre. Ikke mindst fordi B-skat også er med. Og at momsen udskydes for de helt små virksomheder. Nu giver lovforslaget 165 milliarder kroner i likviditet til virksomhederne.

- Jeg synes, det er super godt, at vi kan stå sammen som Folketing, sagde Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, i Folketingssalen om forslaget.

Det andet ændrer på loven om lønrefusion og sygedagpenge, så virksomheder ikke længere skal betale de første 30 dages sygdom, hvis medarbejdere bliver sendt hjem grundet coronavirus.

/ritzau/