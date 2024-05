Enorm plakattavle vælter og dræber 14 mennesker i Mumbai

Mindst 14 mennesker blev dræbt, da en enorm plakattavle væltede under et tordenvejr i den indiske storby Mumbai.

75 er blevet kvæstet.

Det oplyser indiske myndigheder tirsdag.

Plakattavlen, som arealmæssigt er større end en olympisk swimmingpool, faldt over flere huse og en benzinstation tæt på en travl vej.

Ud af de 75 kvæstede er 31 blevet udskrevet igen, oplyser den kommunale myndighed BMC.

Ejeren af plakattavlen havde ifølge BMC ikke tilladelse til at opføre tavlen, som havde et areal på omkring 1338 kvadratmeter.

Dermed var den større end en olympisk swimmingpool, som har et areal på 1250 kvadratmeter. Den var ni gange større end den tilladte størrelse.

BMC har nu bedt ejeren om at fjerne sine plakattavler med det samme.

- For at forhindre sådanne ulykker i at ske igen er der blevet givet instruktioner om at lave en strukturel gennemgang af alle plakattavler i Mumbai og med det samme fjerne de farlige, siger Eknath Shinde, som er førsteminister i delstaten Maharashtra, på det sociale medie X.

Maharashtra er den indiske delstat, hvor Mumbai er hovedstad.

Omkring 25 mennesker og nogle biler er fortsat fanget under den kollapsede plakattavle. Det siger en embedsmand fra BMC, som ikke ønsker at stå frem med navn.

