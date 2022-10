Er den royale famillie i opløsning?

Et billede af dronningen og prins Joachims familie, da de stadig var på god fod Foto: Ritzau/Scanpix

Om ugens afsnit:

Dronning Margrethe har frataget prins Joachims børn deres titler til stor sorg for prinsen og hans børn. Hvorfor vælger Dronningen at fratage prins Joachims børn deres titler? Og hvor efterlader det kongehuset?

Det forsøger journalist Else Marie Nygaard, der har fulgt kongehuset tæt i årtier, at give os svar på i denne uges afsnit af Kristeligt Dagblads Podcast.

Der er brugt lydklip fra DR, tv2 og Ekstra Bladet.



Vært: Evander Pedersen. Klipper: Inge Scheel Kelstrup Produktionsassistent: Viktoria Fulgsang Semenov Redaktør: Frederik Meldgaard Lauridsen



Kreditering

Vært: Evander Pedersen. Klipper: Inge Scheel Kelstrup. Produktionsassistent: Viktoria Fuglsang Semenova. Redaktør: Frederik Meldgaard Lauridsen.