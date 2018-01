Kirkehistoriker: Er der for lidt krig i verden?

Kirkehistoriker står bag fin fremstilling af forholdet mellem krig og kristendom med få mangler

Kirkehistoriker Carsten Selch Jensen indleder sin bog om Reformationen og krigen med et brevcitat af Kaj Munk: ”Det er Kristi mening, at man skal hjælpe enker og faderløse, og det kan man blandt andet ved at skyde røvere, som vil overfalde dem. Derimod er det ikke kristendom at lade andre tage forsvarskamp og kval på sig og selv sidde og gå op i Nirvana. Det er opium og lastefuldhed. Bliv nu et kristent menneske og lær at slå ihjel i Jesu navn.”