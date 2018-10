Frækheden er væk i ny Queen-film – og en patetisk hygge står tilbage

2 stjerner

Ny film om Queen og Freddie Mercury lever i sin egen boble og bryder aldrig fri. Tilbage står en række ubesvarede spørgsmål

Der er to veje at gå, når man skaber en biografisk film om en person eller begivenhed. Instruktøren kan vælge at zoome ind på et definerende øjeblik og perspektivere verden herfra. Det er blandt andet det, Joe Wright gør i den overbevisende Churchill-film ”Darkest Hour”. Han forholder sig udelukkende til ugerne inden krigen, men fanger essensen af den store statsmand.

Den anden vej er længere. Her går vi igennem et liv med bump og brask. Stopper lidt op, men haster videre, for vi skal jo have det hele med og er inviteret til både bryllup og skilsmisse og alt det andet ind imellem. Det kan fungere. Det gør det for eksempel i Oliver Stones ”Snowden”. Fordi Stone alligevel slår ned og dvæler der, hvor Snowden bliver til et ikon.

Måske har tv-seriernes overherredømme kompliceret arbejdet med biografiske spillefilm. Når Netflix med ”The Crown” kan lade dronning Elizabeths liv fylde mindst 40 timer, hvad forventer publikum sig så af to timers film? Man forventer sig eksistensen i en maggiterning, et kurateret nedslag. Det kan man så ikke forvente sig af Bryan Singers ”Bohemian Rhapsody”, der synes at mangle modet til at sige: Dette er Freddie Mercury. Dette er Queen. Dette er historien.

Freddie Mercury (Rami Malek) vokser op i en indisk indvandringsfamilie i London. Forældrene bekender sig til den zarathustriske åbenbaringsreligion, unge Freddie bekender sig til England. Han vil være englænder, forkaster sit fødenavn Farrokh Bulsara og tager navnet Freddie Mercury.

Freddies far lever efter credoet ”gode tanker, gode ord, gode handlinger”. Det finder han ikke i sønnens metier, der for den detroniserede patriark udelukkende handler om stramt tøj, hor, stoffer og rock and roll. Der er dog forsoning at finde til Live Aid-koncerten, men i filmens fremstilling deltager Mercury dog kun i den forestilling for sin egen skyld.