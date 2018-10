Er digitalisering en velsignelse eller en forbandelse? Ny bog om digital demens forsøger at finde svaret

3 stjerner

Når computere overtager vores mentale arbejde, bliver vi demente, mener den tyske psykiater Manfred Spitzer

Vi går rundt med vores mobiltelefon i hånden dagen lang, og denne informationstidsalderens schweitzerkniv, som Manfred Spitzer kalder den, har for længst gjort os afhængige af at være online.

Men når vi nu ved, at den digitale afhængighed er skyld i alt fra diabetes og depression til opmærksomhedsforstyrrelser og overvægt, hvorfor bliver vi så ved? Hvorfor stopper vi ikke op og lytter til videnskaben, der igen og igen har bevist, at det ikke er godt for os?

Det er de simple, men dog uhyggeligt komplekse spørgsmål, som den tyske psykiater og ekspert i neurovidenskab Manfred Spitzer forsøger at besvare i sin bog ”Digital demens”.