Er du genial eller bare helt almindelig?

Kreativitet var engang et begreb, man forbandt med de få, men i dag er det blevet allemandseje. Desværre, fremgår det af fortræffelig ny ”Tænkepause”-bog

Vi er vilde med kreativitet. Det er blevet et af tidens store buzzwords, og i dag optræder det dobbelt så hyppigt i bøger som for 50 år siden. Og vel at mærke ikke blot i bøger om kunst og kultur. Kreativitet bliver nu også forbundet med arbejde, økonomi og ledelse.

Men hvordan definerer man egentlig kreativitet? Et muligt bud kunne være den amerikanske konceptkunstner Jasper Johns: ”Det er simpelt. Først tager du et eller andet og gør noget ved det, og så gør du noget andet. Det bliver du ved med nogen tid, og snart så har du noget.”

Det er imidlertid en ny definition, der næppe ville have vundet genklang hos Augustin, der betragtede enhver form for menneskelig kreativitet som helligbrøde. Han mente, at Gud havde monopol på at være det skabende væsen, som kunne skabe ud af intet, og at det skabte væsen, altså mennesket, ikke havde nogen skaberevne.

Den opfattelse ændrede sig i romantikken, hvor kreativitet dog var forbeholdt kunstnere, hvis inspiration kom i form af indblæsning af ånd – som Gud ifølge Bibelen gjorde ved Adam, da han skabte ham – og senere kædede man galskab og genialitet uløseligt sammen med kreativitet, som blandt andet her hos Nietzsche: ”Man må have kaos i sig for at kunne føde en dansende stjerne.”