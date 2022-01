Er hovedrollen virkelig så vigtig, at den kun kan spilles af en ægte jøde?

En af de store damer i britiske teater langer ud efter en endnu større dame. Den jødiske skuespiller Maureen Lipman fører således an i kritikken af, at den britiske skuespiller Helen Mirren spiller hovedrollen som den tidligere israelske premierminister Golda Meir i den kommende film ”Meir”. Filmen udspiller sig omkring Yom Kippur-krigen i 1973. Ifølge Maureen Lipman er rollen så vigtig, at kun en rigtig jøde kan påtage sig den rolle.