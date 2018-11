Er sexchikane og magtmisbrug forbeholdt kulturlivet?

Forfatterskolen og Kunstakademiet er skandaleramte for tiden. Ydmygende arbejdskultur findes overalt, men det er på kulturinstitutioner, problemet italesættes, mener eksperter

Har man læst aviser de senere uger, ved man, at to af Danmarks mest prestigefyldte kunstskoler, Forfatterskolen og Kunstakademiet, er ude i lidt af en suppedas for tiden. På overfladen er en professor blevet afskediget, en rektor er gået af, og en whistleblowerordning, hvor man anonymt kan indberette krænkelser, er oprettet. Under overfladen ligger rygter, beskyldninger på kryds og tværs i miljøerne, og dybt, på bunden af det hele, ligger efter sigende en usund kultur, opbygget gennem årtier.

I Sverige har MeToo været katalysator for en omvæltning i verdens måske fineste litterære institution, Det Svenske Akademi, som stadig vakler oven på sagen om en nu voldtægstdømt ægtemand til et akademimedlem – og der begynder på mange måder at tegne sig et mønster.

For hvorfor er det kulturlivet, der igen og igen bliver centrum for skandalesager, når fænomener som magtmisbrug, sexchikane og daglige ydmygelser med største sandsynlighed findes i andre brancher? Hvad er det, der gør, at sagerne ikke på samme måde vælter ud af kokkemiljøet eller byggebranchen?

Anne Birgitte Richard, dr.phil. og professor emeritus i nordisk litteratur ved Roskilde Universitet, mener, at man med fordel kan træde et skridt tilbage og se på, hvor det hele begyndte. Det var sidste efterår, at det lille tegn, #metoo, først begyndte at sprede sig på de sociale medier, foranlediget af en række artikler i avisen The New York Times om filmproduceren Harvey Weinstein, der ifølge et massivt vidnesbyrd havde sexchikaneret kvinder i filmmiljøet i årevis.

”Det er i kulturens verden, opgøret er begyndt. Men derudover tror jeg, at der er flere grunde til, at det er på kunstskolerne og i kulturlivet, vi ser opgøret herhjemme,” siger hun.

”En af grundene er, at det er velformulerede og højtuddannede mennesker, der begår sig her, og det tror jeg også spiller en rolle i forhold til den sikkerhed, man går frem med. Det er klart, det vil være anderledes for en svend i et bageri, der bliver behandlet skidt af sin mester,” siger hun.

En anden grund handler ifølge Anne Birgitte Richard om en tradition for overskridelse.