I en medietid som vores med indbyggede krav om at være ”på” kan det virke mere appellerende at være ekstrovert end introvert. Men måske kommer corona- og klimakrisen til for alvor at vende det samfundsideal på hovedet. I hvert fald tager vi nok en øget bevidsthed om vores udadvendte og indadvendte sider med os, mener en forfatter og en fremtidsforsker