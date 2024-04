Erfaren betjent frygtede skyderi og tog våben med til koncert

En meget erfaren polititjenestemand tog i december 2022 sit skarpladte tjenestevåben med til en koncert med det britiske popband Simply Red i Royal Arena, fordi han frygtede eksempelvis et masseskyderi ligesom det i shoppingcentret Field's et halvt år forinden.

Det fortæller han mandag i Københavns Byret.

- De år, jeg har været politimand, har gjort, at jeg har en helt anden indstilling til, hvad der skal ske.

- Jeg har undgået at komme i storcentre, undgået at stå af på Nørreport Station, undgået koncerter, siger politimanden.

Men den 11. december gjorde han en undtagelse og tog med sin kæreste og nogle barndomskammerater i Field's, hvor de spiste aftensmad, hvorefter de sammen tog til spillestedet Royal Arena til koncert. Det erkender han.

Polititjenestemanden nægter sig dog skyldig i at have overtrådt straffeloven, våbenloven og våbenbekendtgørelsen, som han er tiltalt for.

Den karseklippede betjent har været ansat i dansk politi i årtier, og han underviser til daglig blandt andet i det, der kaldes Plov. Det er en forkortelse for Påbegyndt Livsfarlig Og Voldelig handling, og det dækker over eksempelvis skoleskyderier.

Derfor var han meget bevidst om, hvad der kunne ske, hvis han tog til koncert uden sit tjenestevåben. Først får han efter eget udsagn talt sig selv til ro og tænker, at han ikke skal lade sig styre af alt udefra, men det ændrer sig under morgenmaden på koncertdagen.

Da han, kæresten og børnene spiser, siger det ene barn angiveligt: "Så passer du godt på mor".

- Så kommer alle tankerne igen, siger den erfarne betjent.

Efter lange overvejelser valgte han efter eget udsagn at træde i tjeneste og tog derfor ind på sin arbejdsplads for at hente sit tjenestevåben, som han opbevarede i et hylster på hoften, der var gemt væk uden trøjen.

Så kunne han træde til og hjælpe, hvis der blev behov for det den pågældende søndag aften, ræsonnerede han.

Da de spiste aftensmad i Field's, drak han cola i stedet for alkohol, for han var jo på arbejde, fortæller han. Og ved sikkerhedstjekket på spillestedet hev han sit politiskilt frem og gjorde opmærksom på, at han er betjent, og at han var bevæbnet.

Sikkerhedschefen på stedet blev tilkaldt, og det samme blev politiet. Politikolleger kom til stedet, og her blev den erfarne betjents våben taget, og han fik at vide, at han kunne hente det hos politiet efter koncerten.

I retten mandag medgiver han, at handlede forkert.

Anklagemyndigheden omtaler det som en grov sag. Anklager Jens Robert Friis Rafn fra Statsadvokaten i København vil have ham idømt fængselsstraf for stillingsmisbrug.

Mener retten ikke, at der er tale om stillingsmisbrug, vil anklageren have betjenten dømt for grov pligtforsømmelse.

Forsvarer Jakob Buch-Jepsen mener, det skal afgøres som en bødesag.

Den erfarne polititjenestemand er stadig i tjeneste.

/ritzau/