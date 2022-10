Erich Kästners succesroman "I hundene" er netop udkommet på dansk. Nye tragiske hændelser i Berlin 

I fjor blev filmen ”Fabian oder der Gang vor die Hunde” ("Fabian: At gå i hundene") valgt som det tyske 2022-bud på en Oscar for bedste udenlandske film. Dens forlæg var den tyske forfatter Erich Kästners (1899-1974) succesroman af nogenlunde samme navn fra 1931. Af den grund kan man (igen) finde Kästners roman på de forreste hylder i de overlegne tyske boghandler. Og sørme, hvis de danske var lige så blærede, ville man pludselig også kunne finde den dér.

Romanen ”I hundene”, der i går torsdag udkom på dansk, er dobbelt tidstypisk. Sigende for sin tid, idet den er en forudsigeligt kaotisk sjuftefortælling om en intellektuel i mellemkrigstidens virvar af et Berlin. Og sigende for vores egen tid i dens uendelige fascination af netop det Berlin.