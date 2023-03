Erik Clausen hædret: Film er en måde at leve på

For sit bidrag til den danske filmskat blev Erik Clausen hædret med en Æres-Bodil til årets uddeling, som fandt sted i Folketeatret i København lørdag aften.

Den 81-årige filmskaber modtog statuetten til stående ovationer.

- Det er en måde at leve på at lave film. Der vil jeg også gerne sige tak til alle dem, som har hjulpet mig med at lave de film, lød det blandt andet fra Erik Clausen, da han kvitterede for prisen.

- Jeg vil sige tak, venner, for at jeg har fået lov til og mulighed for sammen med mine legekammerater at lave nogle film, som mange mennesker har identificeret sig med. Det synes jeg selv, er lykkedes.

Bodil-komitéen skrev ellers i sin motivationstale, at de ikke vidste, om Erik Clausen overhovedet ville modtage statuetten.

For er der nogen, der gennem tiden har været modstander af de store institutioner og de nogle gange traditionssleske arrangementer, så er det ham, lød det blandt andet i begrundelsen, som blev læst op af kunstner og skuespiller Leif Sylvester Petersen.

- Det skal dog ikke afholde os fra at hylde en mand, der i den grad har været med til at forme dansk film og dansk kultur gennem et langt og aktivt liv, lød ordene.

Erik Clausen har gjort sig som både instruktør, manuskriptforfatter og skuespiller.

Hans repertoire spænder over "Midt om natten" og "Cirkus Casablanca" til "De frigjorte" og "Villa Paranoia" for at nævne et udpluk.

Hans seneste spillefilm er "Aldrig mere i morgen" fra 2017.

- Nu er jeg efterhånden 81 et halvt år, og jeg regner med at lave to-tre film her de næste år, lød det til stor begejstring fra publikum.

Det er Danske Filmkritikere, som samler dagspressens filmskribenter, der uddeler Bodilprisen.

