Erik Heide er død som 89-årig: Ingen har skabt flere kunstværker til danske kirker end ham

Det lå Erik Heide stærkt på sinde, at hans værker – både i og uden for kirkerummet – skulle kunne forstås af alle, og han nåede at udsmykke intet mindre end 94 kirker. Han døde den 22. maj i en alder af 89 år