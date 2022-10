Et af verdenslitteraturens store, sære værker findes nu på loyalt og velklingende dansk

I Franz Kafkas “Forvandlingen” opdager Gregor Samsa, at han i nattens løb er blevet til et insekt. Eller som første linje af fortællingen fra 1915 lyder: “Da Gregor Samsa en morgen vågnede af urolige drømme, fandt han sig i sin seng forvandlet til et uhyre kryb.”

I Clarice Lispectors “Passionen ifølge G.H.” – som udkom første gang i 1964 og nu kan læses i Tine Lykke Prados indfølte nyoversættelse – finder en slags forvandling fra menneske til insekt også sted. Men den brasilianske forfatter med de ukrainske rødder går som i resten af sit vilde vildt gode forfatterskab anderledes til litteraturen og traditionen. For hvor Kafkas forvandling er øjeblikkelig, er Lispectors gradvis, og selve transformationen fra menneske til kakerlak er dét, der optager hende i romanen om en velhavende kvinde og skulptør, som bor i en penthouselejlighed i Rio. Hun lever, forstår man, et mondænt liv med selskaber, elskere og kunst. Hun er dannet. Kultiveret. Civiliseret.