Et barn bliver til

3 stjerner

Norsk bog om, hvordan vi bliver skabt, falder i den lidt for pædagogiske gryde

Mennesket har altid været fascineret af livets opståen. Både når det gælder mus og mænd. Således mente den græske filosof og videnskabsmand Aristoteles flere århundreder før vores tidsregning, at mandens sæd på en eller anden mystisk vis instruerede kvindens blod i gradvis at danne et menneske i maven, mens kemikeren Jean Baptiste van Helmont i 1600-tallet troede at have fundet opskriften på, hvordan man kunne dyrke mus ved ganske enkelt at placere en beskidt og lettere svedig skjorte i åbningen på en beholder med hvedekorn og så tålmodigt vente i 21 dage.

Ovenstående er blot nogle af de skøre anekdoter og besynderlige fakta i norske Katharina Vestres bog ”Det første mysterium. Historien om dig – før du blev født”. Hun er stipendiat ved Institutt for Biovitenskap ved Universitetet i Oslo og har tidligere skrevet populærvidenskabelige artikler til en række medier og nu altså også en bog, der følger undfangelsen fra æg- og sædcelle til færdigt barn.

Med sin personlige og pædagogiske videnskabsfortælling lægger hun sig i slipstrømmen på en række andre bøger i samme genre, som de seneste år har opnået stor succes. Ikke mindst Giulia Enders’ ”Tarme med charme”, men også Kaja Nordengens ”Hjernen er stjernen”.