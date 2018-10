Her er de indstillede bøger til Nordisk Råds pris for børne- og ungdomslitteratur

I næste uge uddeles Nordisk Råds litteraturpris for børne- og ungdomslitteratur 2018. Vi præsenterer her de indstillede bøger, der rummer stærke skildringer af eksistentiel undren og fremtidsdrømme

Hvad har en samisk hyrdedreng og en lynkineser at gøre med hinanden? Det måske ikke helt oplagte svar er, at de begge optræder i de 12 bøger, der er indstillet til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris 2018.

Det giver næsten sig selv, at bøgerne er yderst forskellige og strækker sig fra en kort, lettere filosofisk billedbog fra Færøerne til en tung, lettere gotisk inspireret svensk heksekrimi på 580 sider. Kvaliteter ufortalt, så bliver det at vælge en vinder lidt ligesom at spørge, om det er Runde-taarn eller et kanonbrag, der er højest.

Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris er blevet uddelt siden 2013 og gives til et skønlitterært værk, som er skrevet på et af de nordiske sprog. Beskrivelsen af, hvad der præmieres, er ret kort:

Bøgerne skal opfylde høje litterære og kunstneriske krav, og målgruppen rækker lige fra billedbogslæsere til de ældste unge. Ud over Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island kan Færøerne, Grønland, Åland eller det samiske sprogområde også indstille bøger til prisen. Adskillige af de indstillede bøger har i forvejen vundet forskellige nationale priser.

Generelt har samerne og grønlænderne ofte indstillet bøger, der på mange måder handler om deres trængte kultur, og som litterært har været udfordret i forhold til de øvrige nordiske lande.

Således også samernes ”Joekoen sjïehteles ryöjnesjæjja” (Et rigtig klogt lille rensdyr), som er en billedbog, som fortæller en sand historie om en meget ung rensdyrhyrdes oplevelse.

Han er helt alene i mørke og regn, godt sulten, våd og nervøs, fordi han ikke kan finde ud af at tænde bål i regnen, og at han derfor er mere udsat for ulveangreb. Selvom billedbogen hverken sprogligt eller på billedfladen når helt på højde med de andre bøger i bunkerne, er der alligevel noget over historiens og billedernes ægthed og enkelthed, der bliver siddende og gør et stort indtryk.