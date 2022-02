Et fortsat uløst mysterium, investorer trækker sig fra omstridt slotsprojekt og upassende jokes om romaer: Tre kulturdebatter fra ugen

Anne Frank-mysterium ikke løst alligevel

Foto: Wikimedia Commons

Et ganske særligt mysterium fra Anden Verdenskrig blev tilsyneladende opklaret i sidste måned. Her kunne den canadiske forfatter Rosemary Sullivan oplyse, at det nu var opklaret, hvem der forrådte Anne Frank. I bogen "The Betrayal of Anne Frank. A Cold Case Investigation" hævder forfatteren, at det formentlig var en jødisk jurist ved navn Arnold van den Bergh, der angav Frank og hendes familie, der skjulte sig på adressen i Prinsengracht 263 i Amsterdam. Motivet for forræderiet skulle være, at van den Bergh og hans familie så selv gik fri og undgik at blive sendt i kz-lejr. Anne Frank døde i Bergen Belsen som 15-årig. Kun hendes far Otto Frank overlevede.

Men efter kun få uger i handlen rejses der nu hård kritik af Sullivan. Nyhedsbureauet Ritzau citerer en række organisationer og personer for en kras kritik af den candiske forfatters bog, der er baseret på seks års studier af den verdensberømte sag:

"Bogens konklusioner er ekstremt spekulative og sensationalistiske," lyder det fra Det Centrale Jødiske Råd, CJO, som fortsætter:

"Der er ingen rygende pistol eller klart bevis. Det hele er baseret på en enkelt note, der er skrevet efter krigen."

"Der er for mange løse ender," siger Johannes Houwink ten Cate, professor i Holocaust Studier ved Amsterdams universitet.

Anne Franks Dagbog er solgt i over 30 millioner kopier, så der er mange, der gerne vil have svar på, hvad der egentlig skete den 4. august 1944. Avisen The Globe and Mail har forsøgt at få Sullivan til at svare på kritikken, men hun afviser indtil videre at udtale sig. Hendes hollandske forlag tøver imidlertid ikke og vil ikke trykke nye oplag af bogen. I en intern mail har man undskyldt overfor medarbejderne og tilkendegivet, at man skulle have været mere omhyggelig i redigeringsfasen af den canadiske bog.

Noget tyder altså på, at et af de store mysterier fra krigen fortsat er ubesvaret.

Forandre for at bevare i Nyborg

Nyborg Slot er igen omdrejningspunkt for debat. Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix.

Tidligere på ugen kom det frem, at det 340 millioner kroner dyre projekt om en ombygning af Nyborg Slot er havnet i nye vanskeligheder. Ikke nok med, at en del af slotsprojektet, som omfatter nybyggeri af en formidlingsbygning, er blevet heftigt kritiseret. Nu trækker en af projektets centrale investorer, A.P. Møller Fonden, så fra ombygningen og tager 60 af de i alt 107 millioner kroner, fonden har skudt ind i projektet, med sig. Man er simpelthen loren ved økonomien i og forvaltningen af projektet.

Mai Mercado (K), der sidder i Folketingets kulturudvalg, udtaler i den forbindelse til netmediet Kulturmonitor: "Det er et projekt, som Nyborg har kæmpet for i ti år. Det er helt grotesk, når man tænker på, at det tog tre år at få opført Operaen i København. Mit hjerte græder både for Nyborg og på kulturens vegne."

Partifællen Nikolaj Bøgh derimod har ikke megen gråd i hjertet. Han har hele tiden været kritisk overfor nybyggeriet og behandlingen af de klager, der er indgivet. Her i avisen skrev han sidste år:

"Om byggeriet evner at løsrive sig fra tidens modeluner er selvfølgelig en smagssag, men der er tale om et byggeri i et helt moderne formsprog, som ikke adskiller sig væsentligt fra tidens offentlige byggeri af skoler, plejehjem eller andre velfærdsfunktioner. Og det vil visuelt fuldkommen dominere den eksisterende kongefløj, som set nede fra byen vil blive fuldkommen pakket ind i nybyggeri."

Sagen er med sikkerhed ikke afgjort endnu, men der går nok en rum tid endnu før Nyborg får den turistmagnet, som mange lokale havde set frem til. Et moderne byggeri stillede sig i vejen.

At tale romaer midt imod

Komikeren Jimmy Carr. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Ugens suverænt mest omtalte vittighed i kulturlivet lyder sådan her:

"Når folk taler om Holocaust, taler de om tragedien ved de seks millioner jøder, der blev dræbt af den nazistiske krigsmaskine. De nævner dog aldrig de tusindvis af sigøjnere, der også blev dræbt af nazisterne. For der er aldrig nogen, der vil tale om det positive."

Ophavsmanden hedder Jimmy Carr, han er britisk komiker, og senere på året giver han fire shows i Danmark. Det er ihvertfald planen. For lige nu er Carr endt i et gigantisk stormvejr ovenpå Holocaust-kommentaren, der falder i programmet "His Dark Material", der kan ses på Netflix. Britiske parlamentsmedlemmer har krævet udsendelserne fjernet fra streamingtjenesten. En af dem, der synes joken er sjov, er Carrs danske kollega Thomas Warberg. Til Berlingske siger han:

"Der er tre grunde til, det er en god joke. For det første er den skidesjov, godt gået. For det andet har den kant – også fordi den handler om det værste, der nogensinde er sket i menneskets historie. Folk siger, at man aldrig skal glemme Holocaust, og det er sådan, jeg mindes det; jeg bliver ved med at tage Holocaust op. Den tredje årsag er, at joken har en informerende kvalitet. Alle i rummet ved, at seks millioner jøder mistede livet til nazisterne under Anden Verdenskrig. Mange ved ikke – fordi de ikke bliver undervist i det i skolen – at nazisterne også dræbte tusindvis af sigøjnere, homoseksuelle, handicappede og Jehovas Vidner."

I samme avis er kollegaen Sanne Søndergaard helt uenig: "Denne her joke burde aldrig være lavet, selvom publikum er folk, der griner ad folkemordsjokes. Mit publikum er venstreorienterede feminister, men jeg ville eksempelvis aldrig joke med, at man burde myrde Ole Birk Olesen. Blot fordi mit publikum ville grine ad andre jokes om Ole Birk Olesen, vil jeg ikke skabe et mobberum, hvor vi griner ad mord," siger Søndergaard, der kun vil synes at joken er ok hvis den fremføres af en roma-komiker.

Hvem der har ret til at sige hvad er stadig et af de hedeste emner i kulturdebatten. Også i uge 6, der med eksemplerne her i debatrundturen fra ugen viser, at Anden Verdenskrig stadig sætter sind i kog.

