Et fuldendt blik på Hammershøi

6 stjerner

Denne smukke og generøse udgivelse er en gave til dansk kulturarv

Med sine næsten 600 sider i stort format er det lidt af en sveske, der smækkes på disken med titlen ”Vilhelm Hammershøi. På sporet af det åbne billede”. Kunstneren ville nok med sit eget udtryk være ”glad som en rødspætte i et blomsterbed” ved synet af værket, men han levede jo i det forrige århundrede, fra 1864 til 1916. Bogen er et forskningsmæssigt velfunderet og gennemillustreret pragtværk om den danske, i udstrakt grad københavnske, kunstner, der i nyere tid er blevet en international højdespringer, hvad angår vurderingspriser.

Sidste år faldt hammerslaget ved 39,5 millioner kroner på et af hans billeder, men før genopdagelsen af hans mesterlige kunst i 1981-udstillingen på Ordrupgaard, var historien noget anderledes, han var nærmest på nippet til at gå i glemmebogen. Forfatterne Annette Rosenvold Hvidt og Gertrud Oelsner har foretaget det spring, alle Hammershøi-kendere har håbet skulle komme: at se værket nutidigt gennem kilderne og navnlig tage Hammershøis brug af fotografiet ind som bærende søjle for hans virke, og det gør forfatterne helt og aldeles eminent og overbevisende. Vi sidder som læsere med hele arkivet foran os, breve, scrapbøger, fotografier og hele albums trykt i faksimile, så det er som at være lukket ind i forskningens allerhelligste, vi får selv lov at tyde det, der også formidles i ord af forfatterne. Det er smukt og generøst. En gave til dansk kulturarv!

Hvem ville have troet, at Vilhelm Hammershøi sad ved roret i en robåd fra Københavns Roklub, eller at han var rytter i en sen alder efter at have stiftet bekendtskab med æselryttere på en hollandsk strand på sin og hustruen Idas bryllupsrejse i 1891?

Det levede liv folder sig smukt ud med helsidesfotografier af en Chaplin-lignende bowlerhat-fyr på stranden.