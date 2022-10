Et glædeligt gensyn med det uartige teater, fra før verden blev woke

Det er ikke til at sige, hvor Det Ny Teater på Vesterbro i København har befundet sig det seneste årti eller to. I hvert fald lader de sig ikke umiddelbart mærke med tendenserne i tiden.

Det ser man i den nylige genopsætning af Mel Brooks’ populære Broadway-basker "The Producers", som efter 16 år er tilbage på scenen med sit heilende nazi-lir, sine tykfobiske jokes og "bøsser" med stemte s’er. Man skal dog være mere end almindeligt krænkelsesparat for rigtigt at lade sig forarge over stykkets godmodige frækhed og nuttede boomer-humor.