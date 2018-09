Et godt scenegys med teaterversion af Stephen King-roman

4 stjerner

Teater Republique leverer teatergys, der er så hårrejsende, at man spjætter i sæderne

Lad det være sagt med det samme. Det er ikke hver dag, at man ligefrem udstøder et uforfalsket rædselsskrig i teatret. Det er der imidlertid en rimelig sandsynlighed for under teaterversionen af Stephen Kings psykologiske horrorhistorie fra 1987, ”Misery”, som er noget så sjældent som ægte gruopvækkende gyserteater rig på chokeffekter og bloddryppende scenetricks.

Lise Baastrup gør en formidabelt overbevisende figur som den ensomme, kærlighedshungrende og – viser det sig – skingrende skøre Annie Wilkes. Hendes gradvise forvandling fra sympatisk hjælpsom eneboer i cardigan til fuldblodsmoderske med kødhammer danner stykkets dramatiske kurve og nerven i den psykologisk fortættede forestilling.

Ved skæbnens ugunst får Annie fingrene i forfatteren Paul Sheldon, da han en stormfuld aften forulykker med sin bil i et øde bjerglandskab. Den tidligere sygeplejerske redder den bevidstløse mand, der viser sig at være hendes store forfatteridol, og bringer ham hjem til sit afsidesliggende hus, hvor hun passer og plejer ham på tiltagende vanvittig vis.

For kvinden har en agenda. I sin fanatiske besættelse af Sheldons romanserie forlanger hun, at han genskriver seriens slutning og genopliver hovedkarakteren Misery Chastain. Og snart bliver det tydeligt, at Annie Wilkes ikke har tænkt sig at lade sit forfatterbytte slippe væk.