Van Gogh-animationsfilm er en primitiv pastiche, der driver rovdrift på den hollandske malers stil

2 stjerner

Den første animationsfilm i spillefilmslængde bygger på Vincent van Goghs korte liv og tragiske død maler sig op i et hjørne

Den hollandske maler Vincent van Gogh (1853-1890) personificerer den tragiske myte om kunstneren, der blev misforstået i sin samtid, intet solgte og endte med at skyde sig selv. Inden da havde han – som sikkert bekendt – skåret det meste af sit øre af lillejuleaften 1888 i den sydfranske by Arles, hvor han mislykkedes med at skabe en koloni for ligesindede kunstnere, herunder Paul Gauguin.

For van Gogh havde ingen ligesindede, tværtimod var han egensindig i en grad, så han med sine 800 malerier malet med frenetisk hast over en periode på kun 10 år fornyede den vestlige verdens malerkunst og åbnede en vej for det 20. århundredes fauvisme og ekspressionisme. Der er i tidens løb skrevet et hav af bøger om van Gogh og lavet en håndfuld film, den mest berømte er ”Lust for Life” fra 1956, drejet over Irving Stones biografiske roman fra 1934. Van Gogh anskues som avantgardekunstneren, hvis virke var grænsesprængende, og hvis liv var selvdestruktivt. En sentimental synsvinkel, ikke mindst set i lyset af, at van Goghs malerier sælges til rekordhøje priser. Anerkendelsen er i sandhed kommet posthumt.