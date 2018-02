Et løfte om, at vi ikke skal lide alene

4 stjerner

Den amerikanske Irak-veteran Phil Klay tager soldaternes tilværelse, tro og fortvivlelse velgørende alvorligt. Hans novellesamling ”Vi skød også hunde” er bevægende krigslitteratur

Der er en scene i Irak-filmen ”The Hurt Locker” (2008), hvor en hjemvendt soldat stilfærdigt renser tagrender på familiens hus. Set udefra fredfyldt idyl, men set inde fra soldatens psyke er de hjemlige sysler legemliggjort meningsløshed. Hovedpersonen er vant til at desarmere bomber i krigszonen, og vel er han glad for at være vendt hjem med livet i behold, men han længes alligevel desperat efter Iraks intensitet.