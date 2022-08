Et mylder af informationer bliver givet med sproglig klarhed i bogen ”Træk af Han Herres religiøse historie”

Han Herred mellem Thy og Vendsyssel i Nordjylland opfattes som en slags mikrokosmos, der inden for kirke og religion reflekterer det makrokosmos, som hele Danmark var indenfor det nævnte område. Det påpeger i hvert fald Mogens S. Mogensen, for hvem dette perspektiv på et tidspunkt blev så slående, at han besluttede at lade det være udgangspunkt for en gennemgang af Han Herreds religionshistorie.

Resultatet blev bogen ”Træk af Han Herreds religiøse historie”, der udmærker sig ved sproglig klarhed og et mylder af informationer i en koncentreret og overskuelig form med mange fotos – og i øvrigt ved at være bedre end den kedsommelige titel, der burde have været degraderet til undertitel og erstattet af en mere fængende hovedtitel.