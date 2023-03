Et par hundreder er samlet til demonstrationer for og imod dragshow

Et bibliotek skal gerne være et sted, hvor alle har mulighed for at finde noget, der er relevant for dem, og det er det, Biblioteket Frederiksberg gør.

Det siger bibliotekschef Tina Pihl fredag eftermiddag, i forbindelse med at biblioteket senere denne dag afholder et dragshow for børn som en del af Den Lille Kulturnat i København.

Arrangementet har skabt debat og har fået en gruppe til at annoncere en demonstration foran biblioteket.

Ifølge Jyllands-Posten er omkring ti personer mødt op til demonstrationen mod dragshowet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der afholdes fredag eftermiddag også en demonstration mod demonstrationen, hvor omkring 200 personer er samlet.

Politiet er til stede, skriver Jyllands-Posten.

- Vi tager ikke stilling, siger Tina Pihl til Ritzau.

- Det, der foregår derude, det er vi ikke en del af. Vi laver bibliotek og formidler kulturinformation til alle. Det er det, vi er optagede af.

De to dragqueens, som skal underholde børn i alderen 6-12 år, har modtaget trusler og beskyldninger om pædofili i forbindelse med showet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men ifølge Tina Pihl tager showet udgangspunkt i en bog af Renée Toft Simonsen, der blandt andet er forfatter og psykolog. Bogen hedder "Børnene fra Sølvgade".

I bogen er der en husholderske, som hjælper fire børn, hvis mor er gået bort. Han hedder Miss Nelly og kan godt lide at gå i dametøj.

- Det er i virkeligheden den reference, vi tager over i et show for børn. Drag er en kunstart, der arbejder med udklædning, siger Tina Pihl og tilføjer:

- Et bibliotek skal gerne være et sted, hvor alle har mulighed for at finde noget, der er relevant for dem, og det er det, vi gør her.

/ritzau/