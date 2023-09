Et triumferende comeback: Dansk storfilm får ros fra anmeldere

Både i Danmark og udlandet får Nikolaj Arcels nye film, "Bastarden", flotte ord med på vejen fra anmelderne, efter at den fredag har haft verdenspremiere på filmfestivalen i Venedig.

I Politiken får det historiske drama fem ud af seks stjerner, mens Soundvenues anmelder kalder filmen "smuk, episk og brutal".

Også hos filmmagasinet Ekko er der begejstring at spore over filmen, som er den første danske film, Arcel har instrueret i over 10 år.

Anmelderen kalder "Bastarden" et triumferende comeback og fremhæver blandt andet instruktørens sans for detaljer.

- "Bastarden" er et fremragende historisk værk med al den schwung, branchens topfolk kan præstere, orkestreret med præcision af en dreven fortæller med noget på hjerte og meget på spil, skriver magasinets anmelder.

I udlandet har blandt andet Variety og The Hollywood Reporter anmeldt den nye danske film.

Hos Variety er det særligt skuespiller Mads Mikkelsen, som scorer point. Han spiller hovedpersonen Ludvig Kahlen, som er en fattig soldat.

Hollywood Reporter beskriver filmen som "gribende".

- Det er en flot produktion, der viser alle dyder af sikker, gammeldags historiefortælling uden et spor af stivhed, lyder det.

"Bastarden" får premiere i Danmark 5. oktober.

Filmen er solgt til biografvisning i over 50 lande - heriblandt USA, Tyskland og Spanien.

"Bastarden" er inspireret af virkelige begivenheder. Den handler Kahlen, som vil opdyrke den jyske hede. Han får dog en fjende - godsejeren Frederik de Schinkel.

Da de Schinkels fæstebonde stikker af med sin hustru og søger tilflugt hos Kahlen, sætter godsejeren alt ind for at drive Kahlen væk.

Fredag aften fortæller Nikolaj Arcel, at han blev rørt, da hans film fik verdenspremiere i Venedig.

- Da filmen sluttede, rejste hele salen sig op og klappede, i hvad der føles som for evigt. Jeg begyndte nærmest at tude, må jeg indrømme, siger han til Ritzau.

