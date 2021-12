Det var tilfældigheder, der gjorde, at Torben Iversen endte i rollen som H.C. Andersen. Efter tre årtier glæder han sig stadig til at give den som hele Danmarks eventyrforfatter denne jul – for ligesom julen har eventyrene en særlig evne til at forbinde mennesker.

Nogle vil mene, at H.C. Andersen har været død og borte i 146 år. Men er man en barnlig sjæl fra Odense, vil man med al sandsynlighed have erfaret, at det bestemt ikke er tilfældet. Fra tid til anden sker det nemlig, at man kan få øje på en høj, sort hat, der bevæger sig gennem bybilledet. Og særligt i juletiden hersker der ingen tvivl om, at den verdensberømte digter og forfatter må være genopstået.