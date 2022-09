EU-chef vil knytte Ukraine tættere til EU's indre marked

Ukraine skal have en problemfri adgang til EU's indre marked, siger kommissionsformand, som rejser til Kyiv.

Samarbejdet mellem EU og Ukraine skal være tættere, mener EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, som onsdag vil rejse til Kyiv og tale med den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Sammenholdet med Ukraine er stærkt og "urokkeligt", siger hun blandt andet i sin tale Unionens tilstand 2022 i Europa-Parlamentet i Strasbourg.

- EU-Kommissionen vil samarbejde med Ukraine om at gå et skridt videre og sikre en mere gnidningsfri adgang til EU's indre marked.

- Vores indre marked er en af Europas største succeshistorier, vi kender den magt, der ligger på det indre marked. Så nu er det tid til at gøre det til en succeshistorie for vores ukrainske venner, siger Ursula von der Leyen.

Artiklen fortsætter under annoncen

EU har i forvejen suspenderet eksportafgifter.

Hun nævner blandt andet, at EU-Kommissionen ønsker at indlemme Ukraine i EU's fri roaming-område.

- Det er på tide at få det gjort.

Klædt i de ukrainske nationalfarver gul og blå åbner hun sin store årlige tale i parlamentet netop med at tale om Ukraine, som tidligere i år blev invaderet af Rusland.

Von der Leyen siger, at hun mener, at Rusland vil tabe. Ukraine og Europa vil vinde.

- Det er ikke bare Rusland, som er gået i krig med Ukraine. Man har også erklæret krig mod vores energi, vores økonomi, vore værdier. Man har erklæret vores fremtid krig. Det handler om autokrati over for demokrati.

- Modet har fået et navn i dag: Ukraine. Modet har fået et ansigt: Det er de ukrainske mænd og kvinders ansigt.

De sanktioner, som EU-landene har skærpet siden Ruslands annektering af den ukrainske halvø Krim i 2014, vil blive fastholdt. EU vil ikke slippe grebet, lover kommissionsformanden.

- Ruslands finansielle sektor ligger i respirator, siger von der Leyen.

- Det russiske militær finder mikrochips i opvaskemaskiner og køleskabe for at reparere deres militære hardware, fordi de er løbet tør for halvledere.

I denne situation, hvor Rusland aktuelt er under pres, skal EU fastholde presset.

- Vi skal vise beslutsomhed, ikke forsoning, siger hun.

/ritzau/