EU-forhandler til briterne: Respekter vores aftale

De aftaler, som briterne selv har accepteret i udtrædelsesaftalen med EU, skal respekteres, siger Barnier.

EU's chefforhandler for det fremtidige forhold med Storbritannien, Michel Barnier, siger klart, at briterne skal overholde den aftale, de har indgået med EU om udtrædelse af unionen.

Meldingen kommer, efter at avisen Financial Times søndag skrev, at den britiske regering vil fremlægge et lovforslag, som vil underkende vigtige elementer af aftalen fra 2019.

- Alt, hvad der er underskrevet, skal respekteres, siger Barnier til radiokanalen France Inter mandag.

Ifølge Financial Times vil den britiske regering fremlægge sit lovforslag onsdag.

Det vil "eliminere den lovmæssige gyldighed af udtrædelsesaftalen", skriver avisen. Den citerer tre personer med kendskab til planen.

EU og Storbritannien underskrev skilsmisseaftalen i oktober 2019.

Forhandlinger om det fremtidige forhold flytter sig ikke. Parterne har få måneder til at afslutte dem.

Barnier siger mandag, som han har gjort mange gange de seneste måneder, at han er "bekymret", og at forhandlingerne er "vanskelige".

/ritzau/