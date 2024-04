EU-ledere opfordrer Israel til at undlade optrapning

Alle parter i Mellemøsten bør udvise den "største tilbageholdenhed" for at undgå optrapning af konflikten.

Det fastslår EU-ledere på topmøde. Dermed forsøger EU ligesom USA at dæmpe konflikten mellem Iran og Israel, som EU-lederne frygter i værste fald kan udvikle sig til en regional krig.

- EU fordømmer Irans angreb på Israel. Alle tiltag skal gøres for at bringe stabilitet til regionen og undgå optrapning, skriver EU-præsident Charles Michel på det sociale medie X.

Opfordringen kommer, efter at Iran i weekenden sendte omkring 300 droner og missiler mod Israel. Det var første gang Iran direkte angreb Israel.

Det var en reaktion fra Irans side på et formodet israelsk luftangreb på det iranske konsulat i Syriens hovedstad, Damaskus, 1. april. Syv mennesker døde - inklusive to højtstående generaler.

Men nu bør den onde cirkel af gengældelsesangreb stoppe, lyder opfordringen fra EU-topmødet.

- Det Europæiske Råd opfordrer Iran og dets stedfortrædere til at indstille alle angreb og opfordrer indtrængende alle parter til at udvise den største tilbageholdenhed og afstå fra enhver handling, der kan øge spændingerne i regionen, hedder det i konklusionen fra topmødet.

Her fastslår EU-lederne, at de er enige om at indføre yderligere sanktioner mod Iran. De vil blive rettet mod produktionen af droner og missiler.

Meget tyder dog på, at Israel trods meldingerne fra EU-lederne alligevel vil komme med et modsvar til Irans angreb.

Den britiske udenrigsminister, David Cameron, fastslog efter et besøg i Israel onsdag, at Israel allerede har "klart besluttet" at gengælde Irans angreb.

- Det er tydeligt, at israelerne har besluttet at handle, sagde Cameron ifølge nyhedsbureauet Reuters til de fremmødte journalister under besøget i Jerusalem.

Ifølge Reuters er udmeldingen "den skarpeste advarsel hidtil" om et forestående israelsk modsvar.

- Alle er bekymrede. Der er en reel risiko for en endnu større konflikt, med flere ofre og endnu mere ustabilitet både i regionen og bredere, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag forud for EU-topmødet.

Selv om Israel kan være på vej til at ignorere opfordringer fra både EU og USA om tilbageholdenhed, så afviser Mette Frederiksen, at der skal stilles "røde linjer" op over for Israel for at undgå en optrapning.

Hun understreger, at situationen skal ses i lyset af, at "det er Iran, der har angrebet Israel".

- Derfor er Israel selvfølgelig i sin gode ret til at overveje, hvordan man skal håndtere den situation.

- I den forbindelse siger vi alle sammen og ikke mindst fra EU's side, men også fra USA's side: Pas nu på, at situationen ikke kommer ud af kontrol, siger Mette Frederiksen.

