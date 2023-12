EU-Parlamentet vil have større streamingkataloger på tværs af grænser

Fremtiden kan byde på større streamingkataloger på tværs af grænser i Europa.

EU-Parlamentet har onsdag stemt for, at EU-Kommissionen skal arbejde mod en løsning, der sikrer mindre "uretfærdig geoblokering".

Geoblokering er eksempelvis, når man ikke kan tilgå film og serier, som er eksklusive for det danske marked, på en streamingtjeneste, når man er i udlandet.

Der lægges vægt på, at udfaldet af kommissionens arbejde skal have producenternes forretningsmodeller i mente.

Branchen er bekymret. Over 600 europæiske producenter, filmfestivaler og filmmarkeder heriblandt Zentropa, Nordisk Film og Danske Biografer har underskrevet en opfordring til at stemme imod fjernelsen af geoblokering, når det gælder lyd og video.

Ifølge Zentropas administrerende direktør, Anders Kjærhauge, vil en fjernelse af geoblokering ikke komme forbrugerne til gode.

- Det her er en fuldstændig misforstået ting omkring det indre marked, hvor man tror, at det er bedre for forbrugerne med større kvantitet.

- Hvis de får det her gennemført, så vil det ende med, at forbrugerne slet ikke får noget som helst.

- Set fra min stol i Zentropa, så er det her et spørgsmål om, hvorvidt jeg og mine folk har mulighed for at finansiere nogle fantastiske film, som kommer ud i hele verden, eller om vi bare skal dreje nøglen om, siger Anders Kjærhauge.

Han fortæller, at man ikke kan finansierer film med internationalt potentiale, hvis man ikke har geoblokering, da det gør, at man kan sælge rettigheder til de enkelte landes distributører.

Distributørerne spiller en væsentlig rolle i forhold til at få deres marked til at få interesse i eksempelvis en dansk film, forklarer Anders Kjærhauge.

Parlamentsmedlem fra Socialdemokratiet Christel Schaldemose er på branchens side og slår fast, at hvis geoblokering fjernes, vil det gå ud over de små sprogområder som Danmark.

- På den korte bane kan det give indtryk af, at man får flere valgmuligheder som forbruger.

- Men det, det betyder, er, at hvis man ikke har muligheden som filmindustri for at tjene penge på, at andre distributører skal købe sig adgang til ens film, så vil der blive produceret færre dansksprogede film, siger Christel Schaldemose.

Hun forklarer over for Ritzau, at opfordringen til kommissionen kunne have været endt værre, og at man fik "forbedret" nogle af elementerne i rapporten, men at der stadig var mange parlamentsmedlemmer, der vil have ophævet geoblokering.

- I forhold til hvad vi havde frygtet, ser det bedre ud. Vi er sikre på, at vi forhåbentligt kan få budskabet bedre igennem, når det kommer længere i systemet, siger Anders Kjærhauge.

Rapporten blev vedtaget af EU-Parlamentet med 376 stemmer for, 111 imod og 107, der undlod at stemme.

Zentropa-direktøren fortæller desuden, at han er fuldstændig uforstående overfor, at der er så mange, der ikke kan se problematikken.

