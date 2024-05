EU-Parlamentets højrefløj udelukkes fra stor tv-debat før valget

EU-Parlamentets højrefløj vil ikke få adgang til at deltage i den særlige tv-transmitterede Eurovision-debat forud for EU-parlamentsvalget.

Debatten ventes at blive den største forud for valget den 6. juni til den 9. juni, og ventes at blive dækket af DR og TV 2.

Begrundelsen for beslutningen fra The European Broadcasting Union (EBU) er, at ID-gruppen og ECR-gruppen ikke har udpeget en såkaldt spitzenkandidat.

Spidskandidaterne skal formelt være de forskellige politiske grupper i EU-Parlamentets bud på den næste formand for EU-Parlamentet.

Men ECR-gruppen og ID-gruppen deltager ikke i systemet, fordi de mener, at det bør være medlemslandene - ikke EU-Parlamentet - der peger på den næste formand for EU-Kommissionen.

Da debatten er ment som en "spitzenkandidat-debat", så kan de to grupper ikke få lov at stille op. Det skriver Simon Wilson, der er executive producer for Eurovision Debate 2024 i en mail til ID-gruppen, som Ritzau har set.

EBU bekræfter i en separat mail over for Ritzau, at de to grupper er udelukket.

- To grupper, ECR og ID, har ikke opstillet spidskandidater til posten som formand for EU-Kommissionen og er derfor ikke berettiget til at deltage i debatten, skriver EBU i mailen.

Dansk Folkepartis medlem af EU-Parlamentet, Anders Vistisen, kalder beslutningen "dybt problematisk" og "udemokratisk".

- Op imod hver fjerde europæiske vælger vil ikke blive repræsenteret i debatten, som er arrangeret af de europæiske public service-medier. Blandt andre DR og TV 2 og af EU-parlamentet.

- At public service-medier og EU-Parlamentet som institution udelukker os fra at deltage, er demokratiske standarder, som man ser i et uland, siger Anders Vistisen.

Spørgsmål: Begrundelsen er, at der er tale om en spitzenkandidat-debat. I har ikke en kandidat, så kan I vel ikke stille op?

- De har ret i, at vi nægter at legitimere EU-Parlamentets forsøg på at overtage magt fra medlemslandene, som egentligt er dem, der skal udpege EU-Kommissionens formand.

- Men vi har over for arrangørerne gjort opmærksom på, at alle de andre på nær den socialdemokratiske gruppe også bryder med spitzenkandidat-reglerne.

- Det er sjovt nok kun nogle regler, der bliver håndhævet over for de grupper, man ikke kan lide, står på scenen, siger Anders Vistisen.

Han peger på, at Renew-gruppen eksempelvis har udpeget tre spitzenkandidaten. Renew stiller med en spitzenkandidat fra Tyskland, en fra Frankrig og en fra Italien.

Spørgsmål: Du siger, at reglerne bliver håndhævet over for grupper, man ikke kan lide. Har du nogen dokumentation for det?

- Jeg kan i hvert fald konstatere, at de to grupper, der ikke får lov til at deltage, er de to grupper, der ligger på højrefløjen, selvom de andre grupper ikke overholder reglerne, siger Anders Vistisen.

EBU skriver i en mailen til Ritzau, at de fem øvrige politiske grupper i EU-Parlamentet har udpeget én repræsentant over for EBU, som er "spitzenkandidat", og som skal repræsentere dem i debatten.

Det er begrundelsen for, at de fem øvrige politiske grupper får lov at stille op.

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, vil tage sagen op over for statsminister Mette Frederiksen (S) i spørgetiden tirsdag.

Det sker ifølge Anders Vistisen med henvisning til, at Mette Frederiksen også er pressens minister, og at DR og TV 2 er medlemmer af EBU.

Ritzau har spurgt EBU, hvorfor man ikke vil acceptere, at et medlem fra ECR og ID-grupperne deltager trods deres modstand mod spitzenkandidat-processen, når der er tale om en public service-debat.

EBU ønsker dog ikke at sige mere end det, der står i det skriftlige svar, oplyser en talsmand for EBU.

