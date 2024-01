EU-præsident Charles Michel vil vælges i EU-Parlamentet

EU's præsident Charles Michel vil stille op til EU-parlamentsvalget i juni. Bliver han valgt, forlader han posten som EU-præsident.

Det fortæller han i et interview med den belgiske avis De Standaard ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg har besluttet at stille op til valget til EU-Parlamentet i 2024.

- Bliver jeg valgt, vil jeg indtage pladsen. Det Europæiske Råd vil kunne planlægge og udpege min efterfølger i slutningen af juni eller begyndelsen af juli, siger Charles Michel til avisen.

EU's præsident vælges af EU’s stats- og regeringschefer for en periode på to et halvt år. Man kan genvælges én gang, hvilket Michel blev i 2019. Hans mandat udløber dermed 30. november 2024.

Charles Michael agter ved EU-parlamentsvalget i stedet at stille op som spidskandidat for det belgiske liberale parti Reformistbevægelsen, skriver De Standaard.

EU-parlamentsvalget finder i Danmark sted 9. juni i år. Det er ikke alle EU-lande, der per december 2023 havde offentliggjort en valgdato.

Indtil videre er Holland alene om at afholde valg torsdag 6. juni. Letland går til valg lørdag 8. juni.

EU-Parlamentet har 705 medlemmer. Det stiger til 720 efter valget. Frankrig, Spanien og Holland får hver to ekstra pladser, mens der bliver en plads mere til Danmark, Belgien, Polen, Finland, Slovakiet, Irland, Slovenien, Østrig og Letland.

EU-Parlamentet behandler og vedtager EU's love og er sammen med EU-Ministerrådet den lovgivende magt i EU.

Det Europæiske Råd, som EU's præsident er formand for, består af stats- og regeringscheferne i de 27 EU-lande samt formanden for EU-Kommissionen og EU-præsidenten. Der er i alt 29 medlemmer.

/ritzau/Reuters