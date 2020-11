EU-talsmand: Vi afventer svar fra valgmyndighederne i USA

EU-Kommissionen har tillid til, at der kommer et validt resultat fra USA, hvor præsident betvivler processen.

Det er for tidligt at afgøre, hvem der bliver USA's næste præsident, og EU-Kommissionen ønsker ikke at blande sig i en ophedet debat i Washington, hvor præsident Donald Trump har rejst tvivl om processen.

Trump sagde tidligt onsdag dansk tid, at han havde vundet valget, og man skulle stoppe en optælling af brevstemmer. Det mødte straks kritik - også fra egne støtter.

- Vi vil ikke kommentere en suveræn demokratisk valgproces i USA, siger cheftalsmand i EU-Kommissionen Eric Maner.

Han tilføjer, at USA har en længere demokratisk tradition for valg end flere europæiske lande.

- Jeg vil gerne gentage, at vi vil holde os til det, som bliver sagt fra de amerikanske valgmyndigheder.

- Vi må vente på, at processen med stemmeoptælling er overstået. Når det er sket, må vi se, hvor det står. Vi har tillid til den stærke demokratiske tradition i USA. Vi har tillid til, at der kommer et validt resultat, siger Maner.

EU står ifølge udenrigschef Josep Borrell parat til at samarbejde med USA, så snart det står klart, hvem der er præsident.

- Det amerikanske folk har talt. Mens vi afventer resultatet af valget, er EU klar til at bygge videre på det stærke transatlantiske fællesskab, der er baseret på fælles værdier og historie, skriver Josep Borrell på Twitter.

Amerikanerne stemte tirsdag. Men optællingen af stemmer er fortsat i gang i flere delstater, og resultatet ser ud til at kunne blive meget tæt mellem Trump og den demokratiske udfordrer, Joe Biden.

