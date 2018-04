EU tvinger Netflix og andre til mere europæisk indhold

Streamingtjenester og videoplatforme skal betale til mere europæisk stof. Netflix har dansk dramadebut.

EU-lovgivere og medlemsstater har torsdag indgået en foreløbig aftale, som vil gøre det muligt for lande at tvinge streamingtjenester som Netflix og Amazon til at finansiere europæiske film og underholdningsprogrammer.

De nye regler skal træde i kraft i forbindelse med en opdatering af de europæiske bestemmelser for tv-virksomhed.

Det indebærer en kvote med 30 procents europæisk materiale på streaming- og onlinetjenester, oplyser Europa-Parlamentet.

Såkaldte video-delende platforme som YouTube og Facebook skal også aktivt sørge for at gribe ind over for materiale, der "anstifter til vold, had og terrorisme".

Det skal også være let for brugerne at gøre opmærksom på ting, der bryder reglerne.

EU vil på den måde sikre, at de samme regler gælder for streamingtjenester og videotjenester på nettet som på traditionelle tv-kanaler, siger den tyske EU-lovgiver Sabine Verheyen.

Hun har gået forrest for at få lovgivningen gennem EU-Parlamentet.

De nye regler betyder, at streamingtjenester, der sendes fra ét land, men er beregnet for et andet lands publikum, også skal være med til at betale for europæisk indhold.

Netflix havde i øvrigt onsdag aften premiere på sin første danske serie, der har fået titlen "Rain". Det er danske Miso Film, der står bag produktionen, som ifølge selskabet hører til i den dyre ende.

Mikkel Boe Følsgaard spiller hovedrollen i serien, der er et drama om tiden efter civilisationens sammenbrud.

De nye europæiske regler kan først træde i kraft, når både EU-Parlamentet og medlemsstaterne har godkendt dem.

/ritzau/Reuters