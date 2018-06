EU vil puste nyt liv i kunstnere med copyright-lov

Ny copyright-lov, som Europa-Parlamentet vedtager onsdag, skal beskytte kunstneres rettigheder.

EU går ind i kampen om kunstneres rettigheder på internettet.

Fremover vil platforme som YouTube være ansvarlige for at sikre, at indhold delt af brugere ikke bryder mod copyright-regler.

Kommercielle platforme skal samtidig sørge for, at kunstnere får en bid af den økonomiske kage, som indholdet skaber.

Sådan lyder det i et nyt ophavsretsdirektiv, som onsdag er stemt igennem i Europa-Parlamentets retsudvalg.

Internettet er den største markedsplads for copyright-beskyttet materiale.

Bliver det ikke reguleret, vil det gå ud over europæisk kreativitet og EU-borgernes adgang til information, lyder det.

/ritzau/