Euphoria-skuespiller Angus Cloud er død som 25-årig

Den 25-årige amerikanske skuespiller Angus Cloud er mandag død.

Det oplyser hans familie i en udtalelse.

Cloud blev kendt for sin rolle som narkohandleren Fezco "Fez" O'Neill i den prisvindende HBO-serie "Euphoria".

I familiens udtalelse gives der ikke en dødsårsag, men det fremgår i udtalelsen, at Cloud havde haft det meget hårdt, siden hans far døde. Desuden lyder det, at Cloud har haft vedvarende problemer med sit mentale helbred.

- Den eneste trøst, vi har, er, at vi ved, at Angus nu er genforenet med sin far, som var hans bedste ven, siger familien i en udtalelse, der er offentliggjort af Clouds publicist.

- Angus var åben omkring sin kamp med sit mentale helbred, og vi håber, at hans død kan være en påmindelse til andre om, at de ikke er alene og ikke skal kæmpe alene i tavshed.

"Euphoria", der har Zendaya i hovedrollen, er en af de mest sete HBO-serier nogensinde. Her spiller Cloud den lakoniske narkohandler Fez, der er med i både første og anden sæson af serien.

Serien har både fået stærk kritik og stor ros for dens mørke fremstilling af de problemer, som amerikanske teenagere døjer med - herunder stofafhængighed og seksuelle overgreb.

Serien var Clouds første rolle. Han blev opdaget til rollen af en caster, mens han gik på gaden i Brooklyn i New York med sine venner.

Ud over Euphoria har Cloud også medvirket i filmene "North Hollywood" og "The Line".

- Vi håber, at verden husker ham for hans humor, latter og kærlighed til alle.

- Vi beder om privatliv på nuværende tidspunkt, da vi stadig bearbejder dette frygtelige tab, siger familien i udtalelsen.

