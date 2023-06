Europas største avis vil erstatte flere ansatte med robotter

Den tyske avis Bild, der er Europas bedst sælgende, planlægger at erstatte flere medarbejdere med kunstig intelligens.

Det oplyser avisens ejer, udgiveren Axel Springer, i en mail til de ansatte.

Den tyske avis Frankfurter Allgemeine har set mailen. Her fremgår det, at Bild "desværre må sige farvel til kolleger, der har opgaver i den digitale verden, som udføres af kunstig intelligens eller automatiske processer".

Det gælder forskellige slags redaktører, korrekturlæsere, og sekretærer.

Kunstig intelligens har i en del år spillet en rolle i journalistikken - eksempelvis gennem stavekontrol og robotgenererede tekster.

Debatten om kunstig intelligens i journalistik og flere andre brancher er dog taget til, efter at teknologien er blevet endnu mere avanceret.

Blandt andet kan chatbotten ChatGPT, der blev lanceret i slutningen af november sidste år, skrive avancerede artikler på blot få sekunder.

Tyske Bild har varslet, at man skal skære avisens udgifter med omkring 100 millioner euro for at kunne sikre fortsat overskud.

Det betyder også en omstrukturering af avisens regionale redaktioner. Det kan føre til et trecifret antal fyringer, skriver den britiske avis The Guardian.

Antallet af regionale redaktioner skal skæres fra 18 til 12.

Bild har ikke umiddelbart nogen konkret vurdering af, hvor mange medarbejdere der ender med at blive erstattet af kunstig intelligens.

Andre medier har også eksperimenteret med kunstig intelligens. Flere af dem har dog også oplevet udfordringer med det, skriver The Guardian.

Techsiden Cnet iværksatte et forsøg, hvor kunstig intelligens skulle skrive artikler, der efterfølgende skulle gennemgås af journalister. Projektet blev dog sat på pause, fordi over halvdelen af artiklerne skulle rettes for fejl.

