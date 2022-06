Eurovision bliver ikke holdt i vinderlandet Ukraine

Det europæiske melodigrandprix Eurovision vil ikke blive afholdt i vinderlandet Ukraine i 2023.

Det skriver organisationen bag, Eurovision Broadcast Union (EBU), i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at EBU sammen med UA:PBC, som er ukrainsk stats-tv, har undersøgt muligheden for at afholde sangkonkurrencen.

Men det er ikke muligt, lyder det med henvisning til sikkerhedssituationen i landet, som er blevet invaderet af Rusland.

Det er ellers tradition, at vinderlandet også vinder værtskabet for det følgende år.

I midten af maj løb den ukrainske gruppe Kalush Orchestra med sejren foran Storbritannien.

EBU undersøger nu muligheden for, om Eurovision kan holdes på britisk jord næste år, lyder det.

/ritzau/